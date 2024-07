Kettcar am 31.07. beim ZMF

Kettcar, mittlerweile Großväter in der Hamburger Schule haben noch immer nicht an Dringlichkeit und Mitteilungsbedürfnis verloren. Mit ihrem 5. Album „Ich vs. Wir“ aus dem Jahr 2017 haben sie sogar einen Meilenstein im deutschsprachigen Gitarrenpop gelegt, wenn es um die beängstigende Lage der Nation geht. Ein Statement gegen Rechts ganz ohne Hass oder Besserwisserei, sondern einfach nur klug. Eva sprach mit Gitarrist Erik Langer darüber.