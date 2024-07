The Dark Side of Solidarity Die Linke, der Nahostkonflikt und die Frage der Solidarität

"Linke Solidarität sorgt gerade für viele Konflikte. Ganz besonders im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Warum ist das so?" Mit dieser Frage organisierten die Initiative "SAg I - Sicherheitsschulungen zur Abwehr gefährlicher Ideologien" und das Referat gegen Antisemitismus am 8. Juni 2024 eine Podiumsdiskussion. Ziel: "anschauen, was feministische, linke Perspektiven auf die Region sein können - und einen kritischen Blick auf Solidaritätsbewegungen hierzulande werfen."

Es diskutierten Dastan Jasim vom German Institute for Global and Area Studies (forscht u.a. zu Entwicklungen in Kurdistan, Islamismus, Antisemitismus), Tom KhaledWürdemann von der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg (forscht zu Intellektuellen in der palästinensischen Nationalbewegung) und Bijan Razavi von der Bildungsstätte Anne Frank (spezialisiert auf die Rolle Irans). Moderation: Kathi King, iz3w.

Wir senden den Mitschnitt in zwei Teilen (Freitag 12. und Freitag 19. Juli, jeweils mit Wiederholung am darauffolgenden Dienstag).