Das Arbeitsweltradio mit einem Interview mit Fr. Lamprecht (Psychotherapeutin, Hynotherapeutin + systemische Supervisorin) zu ihrem Buch "Wie der Bär zum Tanzen kam"

Am mittwochabend von 19h bis 20h und am Donnerstag in der Wiederholngssendung von 11h - 12h ein Liveinterview mit der Psychotherapeutin Katharina Lamprecht zu ihrem mit 3 anderen Autoren geschriebenen Buch "Wie der Bär zum Tanzen kam - 120 Geschichten für einen gesunden Körper".

Dieses Buch versammelt therapeutische Geschichten, die Aufmerksamkeit und Gedanken in eine neue Richtung lenken. Dadurch sollen laut der Autoren Heilprozesse des Körpers unterstützt werden. Mittels Märchen, Alltagsanekdoten, ungewöhnlichen Pionten, Entspannungsanleitungen und Imaginationen lassen sich die therapeutischen Erzählungen bei den ZuhörerInnen wie in einer Trance positive Veränderungen erkennen und erleben.

Im Interview wird Fr. Lamprecht diese Aspekte detailliert erklären und beispielhaft eine Geschichte vorlesen.