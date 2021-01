Der Max Ophüls Preis ist eine Plattform für junge Filmemacher*innen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Luxemburg: Der cineastische Nachwuchs bekommt hier ein Publikum, Wertschätzung und last but not least auch finanzielle Hilfe für einen Kinostart. Meike berichtet von einem etwas anderen Festival zu Zeiten von COVID-19....