Das Biberdilemma in Baden-Württemberg

Weil sich der streng geschützte Biber in Baden-Württemberg erfolgreich ausbreitet, denkt Landesagrarminister Peter Hauk (CDU) öffentlich darüber nach, die Tiere auf die Abschusslisten der Jäger im Land zu setzen. Entscheiden müsste darüber dann das Umweltministerium. Allein in den letzten neun Jahren hat sich der Bestand der Biber im Südwesten mehr als verdreifacht, Tendenz steigend.

In der Landwirtschaft würden die Biber durch das Abnagen von Bäumen teils enorme Schäden anrichten. Durch die Dämme der Nagetiere staut sich an den meisten Flüssen im Land das Wasser so stark auf, dass Feldwege unterspült und Äcker unter Wasser gesetzt werden, so Hauk. Auch für den Hochwasserschutz sind die Bauwerke der Tiere in manchen Fällen ein Problem. Hauk hält daher ein aktives Biber-Management als notwendig, zum Beispiel über eine Jagd mit Fallen.

Martin Klatt vom Nabu hält dagegen!