Das fragliche Putin-Bild des Auslandsgeheimdienstes BND

Wenn der Bundesnachrichtendienst in die Schlagzeilen kommt, dann wegen fraglicher Überwachungspraktiken oder weil er sich seit über einem halben Jahrhundert weigert, die Akten zur illegalen Überwachung der Redaktion des Spiegels einsehen zu lassen. Dabei kann man leicht übersehen wie stümperhaft die Aussagen des BND sind, wenn sie mal wirklich von Interesse gewesen wären, etwa was die Gefahr einer raschen Machtübernahme der Taliban in Kabul betrifft oder jetzt bezüglich Russland und Ukraine. Ein kleiner Kommentar.

jk