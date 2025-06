Bei den Freiburger Anti-Knast-Tagen konnten sich Interessierte am Wochenende im Rahmen von Vorträgen, Workshops und Vernetzungstreffen mit dem Thema Gefängniskritik auseinandersetzen. Die Veranstaltungsreihe nahm ihren Auftakt mit dem Vortrag "Einführung in die Knastkritik" am Freitagabend in den Räumen von Radio Dreyeckland. Die beiden Redner*innen erzählen im Interview, warum sie Gefängnisse abschaffen wollen.