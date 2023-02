Das Lesewütige Kaffeekränzchen - Auf, Zur und Über die See

Literarisches Meeresrauschen

Im Jahr 2022 sind die Romane Auf See von Theresia Enzensberger, Zur See von Dörte Hansen und Über Die See von Marriette Navarre erschienen.

Wer kann da widerstehen? Wir nicht. Wir hoffen auf Einblicke in das Leben an und auf der See. In den Wandel und das Beständige. In ökologische Krisen und das Spannungsfeld zwischen Naturgewalt und Sehnsuchtsort. Wir versprechen literarisches Meeresrauschen.