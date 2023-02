Im letzten Jahr sind die drei Romane erschienen: Auf See, Zur See, Über die See. Wir konnten nicht widerstehen und lauschten nach den Buchbesprechungen dem literarischen Meeresrauschen in Form von Zitaten, sprachen über die Rolle des Meers in den Büchern und über den Wandel des Lebens auf und an der See.