Das Lesewütige Kaffeekränzchen beschäftig sich mit Auschwitz

80 Jahre ist die Befreiung des Vernichtungslager Auschwitz nun her und in Deutschland drängen neue Faschisten an die Macht. Es bleibt wichtig, sich mit dem System Auschwitz, der Entmenschlichung, Demütigung und Ermordung unzähliger Menschen, vor allem Juden, auseinanderzusetzten. Wir haben die Chance genutzt, Bücher wiederzulesen, die uns vor langem schon umgehauen haben. Und ein neu übersetztes ist auch dabei.

Die Bücher:

Primo Levi - Ist das ein Mensch?

Imre Kertesz - Roman eines Schicksallosen

Ruth Klüger - Weiter leben

Josefsz Debrecenisz - Kaltes Krematorium - Ein Bericht aus dem Land namens Auschwitz