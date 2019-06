Das Magazin: Freiburger Lesbenfilmtage // Lage von LGBT in Brasilien

Vom 19. bis 23. Juni 2019 finden im Kommunalen Kino wieder die Freiburger Lesbenfilmtage statt. Grund für uns mal nachzufragen, was dort alles zu sehen sein wird! Wir haben einen Teil des Teams der Filmtage zu Gast bei uns im Studio.

Außerdem widmen wir uns einem anderen Thema: Bei der 35. Schwulen Filmwoche Freiburg wurde dem brasilianische Film AMONG RIGHTEOUS MEN der Publikumspreis in der Sparte "Dokumentation" verliehen. In Zusammenarbeit mit QUEERAMNESTY wurde danach noch lange über die Lage von LGBT in Brasilien diskutiert. Seit der neue rechtsradikale Präsident Jaír Bolsonaro dort an der Macht ist, hat sich die Lage sehr verschlechtert.

Wir sprechen mit Betroffenen aus Brasilien und mit QUEERAMNESTY.

Im Studio: Hartmut und Alex