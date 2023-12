Das Restrisiko (von Franz Hohler)

Sie finden vielleicht, ich passe nicht hierher

da müsste ich sagen, das bedaure ich sehr

denn ich bin praktisch bei jedem Empfang

vielleicht nicht zuvorderst, eher hinten im Gang

da tauche ich auf, ohne Eile, ohne Hast

und stehe dann da wie der dreizehnte Gast

Meine Damen, meine Herren

wie geht es? Hallo!

Mir geht es gut, ich bin das Restrisiko.

Ich habe an alle von euch gedacht

und habe ein Köfferchen mitgebracht.

Brennstabschmelzen und Natriumbrände

plötzlich berstende Reaktorwände

Computerfehler für Erstschlagbefehle

leckende Gase und Gifte und Öle

hab ich alles da drin, nehmt ihr alles in Kauf!

Wollt ihr mal sehen? Dann mach ich es auf...

(öffnet die Schlösser)

Meine Damen, meine Herren

wie geht es? Hallo!

Mir geht es gut, ich bin das Restrisiko.

Zwischen Metall und Beton gefällt es mir prima

Fast so gut wie in Fukushima...

Ich habe an alle von euch gedacht

(schliesst die Schlösser wieder)

und hab es für heute nicht aufgemacht.

Doch wo immer die Gesellschaft ihre Höhenflüge feiert

wo immer man die Macht des Fortschritts beteuert

wo immer man Gesetze und Verträge besiegelt

wo immer man schwere Türen verriegelt

da sieht man mich irgendwo im Hintergrunde

und irgendeinmal schlägt meine Stunde!

Meine Damen, meine Herren

ich bin ja so froh

ich bin immer bei euch - das Restrisiko.

Auch wenn Sie am Sonntag mit den Kindern wandern

von einem Schwarzwaldgipfel zum andern

dann hören Sie vielleicht hinter sich einen Schritt

und siehe, ich bin‘s und wandere mit..

Ich bitte Sie wirklich, fühlen sie sich frei!

Doch merken Sie sich einfach - ich bin dabei...

Liebe Familien

wie geht es? Hallo!

Ich hab so gern Kinder - als Restrisiko.

Ich glaube, ich muss jetzt langsam wieder gehn

es war wirklich schön, Sie alle hier zu sehn

ich muss noch zur Expertensitzung des Bundes

das ist immer etwas Hübsches, Nettes, Rundes

da machen alle so ein eifriges Gesicht

und ich sitze da, und sie sehen mich nicht! (lacht)

Aber Sie sahn mich jetzt

und das freut mich ja so.

Auf Wiedersehen! Ihr Restrisiko.