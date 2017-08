Das Sprachcafé - eine Reportage

Sprachcafé ist eine Initiative, in der es hauptsächlich um Sprachenaustausch geht. Nicht nur Geflüchtete lernen deutsch zu sprechen, sondern auch Deutsche freiwillige Helfer lernen die Sprachen der Geflüchteten. Außerdem macht man da viele Bekanntschaften. Alaska war auf einem der Treffen und hat das Erlebnis zusammen gefasst.

Sprachcafé is an initiative which is mainly focused on language exchange. Not only refugess learn how to speak German, but also, German learn how to speak the languages of the refugees. Furthermore, it is the best place to meet new people. Alaska was present at their last session and did a smal report of it.