Das Theater soll nicht nur senden, sondern auch empfangen

Unter dem Motto "Art of the Cities" findet vom 18.-25. Mai das Bürgerbühnenfestival am Theater Freiburg statt, das in den Jahren zuvor bereits in Dresden und Mannheim war.

Das Festival präsentiert neben Produktionen verschiedener »Bürgerbühnen« auch Produktionen anderer Traditionen, wie britisches »Community Theatre«, oder es blickt nach Osteuropa und Griechenland. Wir sprachen mit der Freiburger Schauspieldirektorin und leitenden Dramaturgin Viola Hasselberg über Bürgerbühnen und das damit verbundene Konzept des Freiburger Theaters, Laien ins Theater einzubeziehen. Viola Hasselberg hat 2014 in der Publikation "Die Bürgerbühne" einen Text dazu veröffentlicht.