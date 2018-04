Datenskandal: Mark Zuckerberg soll im EU-Parlament aussagen

Nachdem Facebook-Chef Mark Zuckerberg wegen des Datenskandals um Cambridge Analytica am gestrigen Dienstag vor dem US-Kongress aussagen musste, ist nun auch eine Einladung nach Brüssel sehr wahrscheinlich. Wie der Spiegel berichtet fordern die Grünen im Europaparlament seine persönliche Anhörung im Europaparlament, die Chancen stehen gut, dass dies durchgesetzt wird. Der Fall um den Missbrauch von Nutzerdaten, die Verbreitung von Falschmeldungen und die Beeinflussung von Wahlen wird für den Multimilliardär potenziell schwere Konsequenzen mit sich bringen.

In der schriftlichen Stellungnahme an den US-Kongress hat Zuckerberg sich nicht auf europäische Belange bezogen, obwohl beispielsweise das Brexit-Referendum oder die Parlamentswahlen in zahlreichen europäischen Ländern durch Facebook maßgeblich beeinträchtigt wurden.

Dazu soll er nun vor dem Europaparlament Stellung nehmen. Ob er die Einladung annimmt, bleibt offen. Rechtlich gesehen kann er nicht zum Erscheinen gezwungen werden, eine Einladung des britischen Parlaments hatte der Facebook-Chef zuvor abgelehnt.

