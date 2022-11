Demonstration gegen das PKK-Verbot in Freiburg

Wie in zahlreichen anderen deutschen Städten demonstrierten auch in Freiburg Menschen gegen das Verbot der kurdischen Arbeiter*innen-Partei PKK, das sich vergangenen Samstag, den 26.11.22, zum 29. Mal jährt. Dem Aufruf folgten mehr als Linke. Die Versammlung startete auf dem Europaplatz und zog über die Kaiser-Joseph-Straße zum Bertoldsbrunnen, wo eine Zwischenkundgebung abgehalten wurde. In einer Rede wurde der Anlass der Demonstration erörtert: 1:38

Außerdem sprach die Internationale Jugend: 4:35

Unstimmigkeit gab es bezüglich einer Fahne einer PKK-Jugendgruppierung. Diese sei verboten, weshalb sie von der Polizei dokumentiert wurde und eingerollt werden musste.

Die Demonstration zog anschließend weiter über die Salzstraße, Augustinerplatz, Gerberau zurück über die Kaiser-Joseph-Straße durch die Freiburger Altstadt.