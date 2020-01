Der Beitrag des Freiburger Polizeipräsidium zur 50. Wiederkehr der Befreiung des Vernichtungslager Auschwitz: eine rassistisch-antiziganistische Polizeiaktion

Auf der Suche nach einem angeblichen "Bankräuber" inszeniert das Freiburger Polizeipräsidium im Januar 1995 einen martialischen Polizeieinsatz am Augener Weg. Ein Einsatz der traumtisierte Kinder und Erwachsene zurücklässt und bei Oskar Birkenfelder wegen der Koinzidenz mit der Erinnerung an die 50 Jahre zurück liegende Befreiung des industriell betriebenen deutschen Vernichtungslager Auschwitz durch die Rote Armee Trauer und Wut hochkommen lässt.

Natürlich war der angeblich Verdächtige kein Bankräuber. Im Nachhinein soll eine nicht bezahlte Geldstrafe den völlig unverhältnismäßigen Polizeieinsatz rechtfertigen! Mit gemacht - wie so oft- hat das örtliche Pressemonopol!

Hier der Bericht des RDL Kommunalmagazin:

Mo 30.01.95 1 Intro 1:44 Polizeieinsatz gegen Sindhis in Freiburg-Weingarten im Kontrast zu Gedenken am Völkermord – Oskar Birkenfelder und Rhinana Reinhard 14:03 Anruf zum Beitrag 0:58 Kom.Mag. GB

Do 02.02.95 2. Sinti in Freiburg - Polizeieinsatz Rechtfertigung- Kritik am Vorgehen 6:26 BER