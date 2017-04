Der Block - Jérome Leroy

"Der Patriotische Block" heißt die extreme Rechte in Frankreich bei Jérome Leroy. Und in seinem Roman steht diese Partei kurz vor einer Regierungsbeteiligung. Für Agnes, Stanko und Antoine entscheidet sich alles in dieser Nacht. Sie sind wild entschlossen, das Schicksal Frankreichs zu lenken. Allerdings soll Stanko sterben.... Eine rasante Miliestudie, eine aufschlussreiche Innenansicht der diversen Strömungen der extremen Rechten und ein spannender Krimi. Tommi Hohner fand Gewalt und Sex zum Teil überbewertet, hat das Buch aber trotzdem begeistert gelesen: