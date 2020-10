Nach seinem Bilde - Roman von Jérome Ferrari

Begeistert spricht Gerhard Spaney über diesen sprachgewaltigen Roman des französischen Autors Jérome Ferrari, übersetzt von Christian Ruzicska. Kunstvoll in der Form einer Totenmesse in Kapitel unterteilt, wird die Geschichte der jungen korsischen Fotografin Antonia erzählt. Sie will weder belanglose Fotos machen, noch sich in den Dienst der korsischen Nationalisten stellen. Auch im Jugoslawienkrieg will sie dokumentieren und nicht vereinnahmt werden. Ist das möglich? Was darf Kriegsfotografie zeigen?