Ada ist viele Frauen. Sie erlebt die Ankunft der Portugiesen in Ghana, sie arbeitet als Zwangsprostituierte in einem KZ in Österreich, sie sucht Wohnung in Berlin. Otoo verwebt die Geschichten vieler Frauen zu einer Reise durch Jahrhunderte und Kontinente. Was Ein Roman voller Lust, zu erzählen und Vergangenheit und Gegenwart zu verstehen. Gerhard Spaney ist fasziniert: