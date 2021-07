Der DJ ist mein Vater - ein Theaterfilm von Bambi Bambule

Eva sprach mit den Macher*innen Lisa Marie Stojcev, Rahel Hutter und Grigory Shklyar über die Produktion und natürlich über ihre Väter.

Am 26.06.2021 im E-Werk Premiere feierte.

(Noch bis 11. Juli gibt es das Theaterstück on Demand hier zu sehen.)

Papa war in allem der Beste... oder? Eine erwachsene Tochter sucht ihren verstorbenen Vater, findet Geschichten - und das Patriarchat in sich selbst. Der Film von Bambi Bambule nimmt uns mit auf eine traumähnliche Reise durch intensive und humorvolle Momente. Er fragt in eindringlichen Szenen und mit Musik nach Vater-Spuren im Tochter-Dasein.

„We claim our power fully only when we can speak the truth that men are in our lives whether we want them to be or not“, sagt die Feministin bell hooks. Da sind die Erinnerungen an zusammen gelachte Tränen, gemeinsame Fahrten in sein Herkunftsland, Lieder mit vergessenem Text... Fragen nach dem eigenen weiblich sozialisierten Ich und sozialer Schicht treffen auf Aushandlung von Ideen über Leistung, Schönheit, Liebe, Sexualität und emotionale Bildung.

Was gehört zu ihr, was zum Vater, was zu beiden, was der Zeit? Und ist sie wirklich allein? Die Grenzen zwischen Erzähltem, Erlebtem und Erfundenem verwischen, während sich die Tochter gemeinsam mit der Musikerin Rahel Hutter durch Songs über ihre und seine Wünsche spielt, sich ihm annähert, abgrenzt, ihn neu sieht, vermisst und (k)ein Ende findet. Denn auch Vorstellungskraft ist eine Kraft.

BAMBI BAMBULE sind Marie Jordan und Lisa Marie Stojčev. Sie leben und arbeiten in Berlin und Freiburg. Kennengelernt im Ensemble des Theater Freiburgs, realisierten sie 2019 ihr Debüt PENTHESILEA-LOVE IS TO DIE gemeinsam mit Lena Drieschner und Sascha Flocken am E-Werk Freiburg und TD Berlin. 2020 folgte die zweite Produktion WE LOVE TO ENTFERN YOU am E-Werk Freiburg. Sie sind Teil des Mentoring Jahrgangs 2020/2021 des Performing Arts Programm Berlin. BAMBI BAMBULE teilen den Wunsch nach politischem, feministischem Theater, das gesellschaftliche Tatsachen hinterfragt und Utopieräume erdenkt. https://www.facebook.com/BambiBambuleTheaterkollektiv