"Der Fernfahrerstreik kann es am ehesten rausreißen"

Frankreichs Präsident Macron hat am Freitag die Verordnungen unterzeichnet, die das Arbeitsrecht im Sinne der Konzerne und Unternehmerinnen verändern. In den Medien heißt es, Teile davon seien mit dieser Unterschrift jetzt schon in Kraft getreten, obwohl das Parlament erst im November diese Verordnungen zu Gesetzen machen soll. Am Montag protestierten LKW-Fahrer mit einem Streik gegen diese neue Arbeitsrechtsänderung. Über die Aussichten dieser Protestform sprach Matthieu mit Radio Dreyecklands Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmid.