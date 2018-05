Spaltung der Fahrer und Fahrerinnen

Aktuell streiken in Brasilien LKW-Fahrer und Fahrerinnen. Sie haben im ganzen Land etwa 1000 Straßenblockaden errichtet. Ganz so weit ist es beim Blick auf die Berliner Verkehrsbetriebe nicht. Doch Gründe für Arbeitsniederlegungen gibt es auch für Fahrer und Fahrerinnen von Bus und U-Bahn. Das liegt auch an politischen Rahmenbedingungen. Das zeigt der Fall von Lothar-Erich Kurth. Kurth erinnert aus Anlass eines Prozesses in Berlin - im Gespräch mit Radio Corax - an die Spaltung der Beschäftigten.