Der goldene Handschuh - Roman von Heinz Strunk

Fritz Honka war ein Frauenmörder, der 1976 durch einen spektakulären Gerichtsprozess zu trauriger Berühmtheit gelangte. Ein widerliches, armes Würstchen war er. Aus der untersten Unterschicht mit einer Kindheit voller Gewalt und Missbrauch. Seine meist ebenfalls schwer gezeichneten Opfer riss er in der Hamburger Absturzkneipe " Der goldene Handschuh" auf. In diesem Milieu spielt der Roman, akribisch, hart und voller Mitgefühl gezeichnet von Heinz Strunk. Dass Menschen so nicht geboren werden, das spricht aus jeder Zeile dieses großartigen Romans, schwärmt Tommi Hohner: