Der Lockdown läuft aus, kommt nun die politische Rechnung?

Der Lockdown in Frankreich wurde am 11. Mai gelockert. Er dauerte länger und war wesntlich härter als in Deutschland und hinterließ doch mehr Tote. Macron steht mit seinem Krisenmanagement nicht gut da. Kommt nun die Stunde der politischen Abrechnung? Wer wird profitieren? Wir fragten unseren Frnkreichkorrespondenten Bernard Schmid. Doch zunächst berichtet Bernard wie sich das Virus in Frankreich verbreitete und in diesem Zusammenhang auch vom möglicherweise bisher frühesten Covid-19-Fall am 16. November 2019 in Colmar.