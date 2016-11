Der Magical Mystery Mix

Klick-sirr-schweb-poch-kling

Ein Ausflug in die geheimnisvollen Gefilde seltsamer Klangwelten: Ambient, Klassik, Trance, Ethno, Umweltgeräusche, Experimentelles, bunt gemixt – heute besonders magisch!

Der Kenner nimmt sich Zeit und nutzt den Kopfhörer.

Play List:

1. MMMx-Jingle, kurz / Kurt Maninouk 2:56

2. Blue Calx / Aphex Twin 7:20

3. Consumed / Plastikman 11:44

4. Eins / GAS 9:43

5. Solardrifting / B.E.L. 3:39

6. The Carrier / Brian Eno & David Byrne 3:36

7. Ten-Day Interval / Tortoise 4:44

8. Amupa / Pol 14:21

9. Bombay Street-Sound / Dissidenten 0:37

10. Flash Of The Spirit (Laughter) / Jon Hassell & … 5:46

11. / Carl Craig & Moritz Von Oswald 4:08