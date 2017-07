Der Ort an dem die Reise endet - Yvonne Adhiambo Owour

Ein Student wird in den Straßen Nairobis erschossen. Seine Schwester kehrt aus ihrer brasilianischen Wahlheimat heim, um seinen Leichnam zusammen mit ihrem Vater nachhause zu holen. Doch die Wiederkehr auf die verfallende Farm im armen Norden Kenias reißt alte Wunden auf. Wunden, die vielen Familien in Kenia zu schaffen machen: Die Erinnerung an koloniale Gewalt und die blutigen Konflikte um die Unabhängigkeit. Über beides wird eisern geschwiegen. Rosmarie v. Pressentin war begeistert von der kraftvollen Sprache, in der Yvonne Owour dieses Schweigen bricht: