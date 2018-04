Der Rasenmäher-Blues

Ein Tribute to the Tribute oder so: Die Good Old Sourland Blues Brothers Boys Band schwingt den Rasenmäher und mischt den mindestens ebenso skurilen "Deutschen Rock und Pop Preis" auf. Dazu werfen wirft das BLUESCLUBRADIO einen Blick auf die neue Schwarzbrenner-CD und lädt ein zum Online-Voting für die Freiburger Michael-Oertel-Band, auf dass es für diese heißen möge "Eutin, Eutin, wir fahren nach Eutin". Dazu gibt es wie immer gestanden Blues von Carolyn Gaines bis Danielle Nicole und von Breezy Rodio bis Lance Lopez.