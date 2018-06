In der heutigen Ausgabe des Bluesclubradios geht es los mit Galexico und einem Interview mit der Münchner Band Black Patti. Im Zentrum der Sendung steht dann ein Ausblick auf die 10. German Blues Challenge am Wochenende in Eutin mit Tracks aller fünf Wettbewerbsteilnehmer. Ein Bericht über die Challenge und den Gewinner folgt in der kommenden Woche am 5. Juli.