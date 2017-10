Unterwegs im Namen des Blues

In Freiburg steigt in der kommenden Woche das vierte Freiburger Blues-Festival mit Konzerten und Workshops. Das Bluesclubradio hat deshalb Zwei eingeladen, die im Namen des Blues unterwegs sind: Hermann Sumser und Harald Brückel aus den Reihen der Festival-Macher. Mit an Bord in dieser Sendung sind Tracks aller Festival-Bands: Wake Woods, Morblus, Justina Lee Brown, The Almost Three, Sir Waldo’s Funk Circus, Sari Schorr & The Engine Room, Pink Pedrazzi & The Big Easy, Jeb Rault, Ray Austin & Niels Kaiser, die 2nd Bridge Blues Band und Corey Harris. Am Montag geht’s los!