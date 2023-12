Der Rosarote Kaffeeklatsch – Mulled Wine is Fine

Wir laden wieder zum gemütlichen Plausch. Kurz vor Weihnachten kommen wir nicht drumherum, das „Fest der Liebe“ in den Mittelpunkt unserer Plauderei zu stellen. Damit wir aber nicht zu sehr in Besinnlichkeit ertrinken, darf auch gelästert werden. Seid dabei wenn wir bei Glühwein und Keksen über besinnliche, amüsante, kritische und vielleicht auch schreckliche Seiten des Weihnachtsfests plaudern. Das alles aus einem rosaroten Blickwinkel und garniert mit einer gehörigen Portion Musik. So stellen wir Euch den aktuellen Song „Discokugel“ von Marcella Rockefeller vor.

Mit: Alex, Dieter und Hartmut