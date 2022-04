Der Ursprung der Ausstellung ist in den Sketchbooks

Derealisation, so lautet der Titel der Ausstellung der Freiburger Künstlerin Joey Hansen, die am Mittwoch beginnt. Derealisation/Derpersonalisation ist auch der Name einer dissoziativen Wahrnehmungsstörung, einem Symptomkomplex, mit dem die Künstlerin jetzt schon seit über drei Jahren lebt. In ihrer Kunst verarbeitet sie diese Erfahrungen in künstlerischer Form und möchte ein Bewusstsein dafür schaffen und zur Enttabuisierung und Normalisierung des Diskurses rund um psychische Gesundheit beitragen. Darüber hat Joey Hansen mit uns in einem Interview gesprochen.

Die Ausstellung kann im ZeitRaum vom 27. April bis zum 14 Mai zu drei Terminen besucht werden. Am kommenden Mittwoch, den 27.April. findet um 18 Uhr die Vernissage statt. Am 8. Mai findet um 13 Uhr eine Midissage statt und am 14. Mai gibt es um 19 Uhr eine Finissage. Außerdem wird es am 8. Mai einen Workshop geben. Die Ausstellung kann im ZeitRaum beim ArTik in der Haslacher Straße 43 besucht werden. Weitere Informationen gibt es auf den Websiten des ArTik.