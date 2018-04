Am vergangenen Samstag wurde die von Radio Dreyeckland präsentierte Ausstellung "Banditi e Ribelli" über den italienischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg eröffnet. Zu Gast war Matthias Durchfeld, der als Historiker am Istoreco in Reggio Emilia an der Ausstellung mitgearbeitet hat.

Im Studiogespräch geht es um seinen Vortrag und die Konzeption der Ausstellung, die noch bis 19. Mai im Kulturaggregat in der Hildastraße 5 besucht werden kann.