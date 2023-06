Wölfe in Baden-Württemberg

Seit dem Jahr 2015 wurden auch in Baden-Württemberg einzelne Wölfe nachgewiesen. Im aktuellen Jahr 2023 wurde am Schluchsee eine säugende Wolfsfähe gesichtet. Jetzt geht´s los! Doch richtig angekommen ist der Wolf nach 150 Jahren in seiner alten Heimat noch nicht richtig.

Haucke Schneider, Jäger und Vorsitzender im NABU Waldshut-Tiengen im Gespräch mit Konrad(RDL).

https://www.nabu-waldshut-tiengen.de/

Wolf: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (baden-wuerttemberg.de)

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische...

Der Wolf ist eine nach nationalem und internationalem Recht streng geschützte Art. Zugleich stellt er eine Bedrohung für Weidetiere in Baden-Württemberg dar. Die Landesregierung sucht daher gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Jagd, Landwirtschaft, Naturschutz, Verwaltung und Wissenschaft nach pragmatischen Lösungen für die Herausforderungen, die die Rückkehr des Wolfes mit sich bringen. Innerhalb eines „Fördergebietes Wolfprävention“ fördert das Land die Anschaffung und den Unterhalt von Weidezäunen und Herdenschutzhunden.