Das Kollektiv The Kalpana besteht aus indischen und deutschen Künstler*innen. Ausgehend davon, daß sich unser Planet in eine Wüste verwandeln könnte und den Vorstellungen von Sci-Fi-Visionen von Erschließungen anderer Wüstenplaneten wird der ganze Raum - ein ehemaliges Schwimmbad in der Dreisamstraße - in ein anderes Licht getaucht..

Wir sprachen mit Henri, Direktor des Kunstvereins und Kurator der laufenden Ausstellung. Eintritt sind 2€, ermäßigt 1,50€. Website des Kunstvereins hier.