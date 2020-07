Von Dinoflagellaten, Kompost und Biolumineszenz

Von lateinisch desertus (Wüste) und facere (machen) kommt der Terminus Desertifikation - Wüstenbildung: "Eine Krankheit dieser Welt" sagt Rüdiger Glaser vom Institut für Physische Geographie in Freiburg. Holzentnahme und intensive Landwirtschaft führt zu Erosion, Bodendegradation und zur sogenannter Badlandbildung. 10 - 12 Millionen Hektar Land gehen jährlich weltweit so verloren. Ein Drittel der Erde und ein Drittel der Bevölkerung ist davon betroffen. Rüdiger Glaser war zum Symposium am Wochenende in den kunstverein eingeladen. Er spricht über Wassersauger und Strategien überhitzter Städte in Wüstenregionen weltweit.

Danach hören wir noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Vortrag der Künstlerin Susanne M. Winterling.

Die Ausstellung In desert times vom Kollektiv The Kalpana läuft noch bis 12. Juli 2020. Eintritt: 2€/1,50€ ermäßigt.