Deutscher Buchpreis | Monde vor der Landung (C. Setz) und Birobidschan (T. Dotan-Dreyfus)

In der Oktobersendung von Lit My Fire haben wir uns über den Deutschen Buchpreis 2023 unterhalten. Die Longlist bietet einige Überraschungen und Schätze von kleinen Verlagen, auf die wir selbst nicht gekommen wären. Unter anderem: Monde vor der Landung von Clemens Setz und Birobidschan von Tomer Dotan-Dreyfus. Hier hört ihr, was wir über die Geschichte des jüdisch-sozialistischen Schtetls Birobidschan in Sibirien und die literarische Biographie des Begründers der Hohlwelt-Theorie, nach der die Menschheit nicht auf, sondern in einer Kugel lebt, zu sagen habe.