In der Oktobersendung von Lit My Fire haben wir uns über den Deutschen Buchpreis 2023 unterhalten. Die Longlist bietet einige Überraschungen und Schätze von kleinen Verlagen, auf die wir selbst nicht gekommen wären. Unter anderem dabei: Gittersee von Charlotte Gneuß und Die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe. Hier hört ihr, was wir über den Roman über das Erwachsenwerden in der DDR in den 1970er Jahren und die Familiengeschichte über die Nachwirkungen der SED-Diktatur denken.