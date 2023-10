In der Oktobersendung von Lit My Fire haben wir uns über den Deutschen Buchpreis 2023 unterhalten. Die Longlist bietet einige Überraschungen und Schätze von kleinen Verlagen, auf die wir selbst nicht gekommen wären. Unter anderem: Vatermal von Necati Öziri. Hier hört ihr, was wir über den Roman über eine deutsche Jugend ohne Vater zu sagen haben.