Deutscher Buchpreis | Unsere Empfehlungen

In der Oktobersendung von Lit My Fire haben wir uns über den Deutschen Buchpreis 2023 unterhalten. Die Longlist bietet einige Überraschungen und Schätze von kleinen Verlagen, auf die wir selbst nicht gekommen wären. Wir haben aus der Wundertüte gezogen: einen Schinken über Wien am Vorabend des Ersten Weltkriegs, die Geschichte des jüdisch-sozialistischen Schtetls Birobidschan in Sibirien, ein Buch über das Erwachsenwerden in der DDR in den 1970er Jahren und eins über das Erwachsenwerden in der Welt von Age of Empires 2, einen Familienroman über die Nachwirkungen der SED-Diktatur und einen über Migration und den fehlenden Vater, und eine Biographie über den Begründer der Hohlwelt-Theorie, nach der die Menschheit nicht auf, sondern in einer Kugel lebt. Welche Bücher wir nun wem warum schenken würden und welche persönlichen Gewinner wir haben, könnt ihr hier erfahren.