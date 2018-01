Deutschland: Bundeswehr hat so viele minderjährige Rekruten wie nie zuvor

Im Jahr 2017 gab es einen erneut so viele minderjährige Bundeswehr-Rekrut*innen wie nie zuvor. Dies ergab eine Anfrage der Linken. Insgesamt 2128 Soldat*innen waren bei Dienstbeginn noch nicht volljährig, davon ein knappes Fünftel Frauen. Letztes Jahr waren insgesamt Rekrut*innen selbst nach Ablauf ihrer sechs-monatigen Probezeit noch unter 18.

Seit dem Aussetzen der Wehrpflicht ist die Zahl der minderjährigen Soldat*innen kontinuierlich gestiegen. Insgesamt haben sich die Verpflichtungen seit 2011 verdreifacht, bei jungen Frauen sogar verachtfacht. Eine mögliche Erklärung ist die massive Werbung des Bundesministeriums für Verteidigung, die sich unter anderem in sozialen Netzwerken speziell an Jugendliche richtet.

Die Linke kritisiert die Verpflichtung Minderjähriger für militärische Zwecke. Die Bundesregierung könne so lange nicht glaubwürdig gegen den Einsatz von Kindersoldaten in anderen Ländern protestieren, wie sie selbst Jugendliche in die Armee aufnehme.