Die Akte Klimacamp- oder wie der KOD als Stadtschnüffler "ordnend" agiert

Ein Vögelchen spielte dem grünen Parteitagsdelegierten Sebastian Müller den Schriftverkehr aus 1600 Seiten Berichterstattung des Kommunaler Ordnungsdienst zu. Dieser hatte bis zu 3 mal täglich die angemeldete Dauerveranstaltung Klimacamp auf dem Rathaus lontrolliert. Horch und Guck für den Oberbürgermeisetr Martin Horn und das Ordnungsamt? Aus den Ader Aktensammlung floss auch vieles in den Schriftsatz der Stadt an das VG Freiburg. Dies gab dem Antrag der Stadt dann in Abwägung mit der Berufsfreiheit der Glühweinverkäufer der Handlungsfreiheit der Glühweintrinker und dem Stadt-Marketing, die den immer weiter sich ausdehnenden in eine öffentlichen Rahmen gegossenen W-Markt dann ggenüber dem Versammlungsrecht des Kliamcamp den Vorzug. Doch hier blieb Altstadtrat Müller eher sybillinisch.