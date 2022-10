Die Ausstellung "Handwerkerinnen" war in Freiburg-Hochdorf zu sehen

Die Fotografin Sina Graziani-Leppert hat sieben Handwerkerinnen in ihrem Berufsalltag begleitet und porträtiert. Ihre Arbeit präsentiert sie nun in Form einer Wanderausstellung, deren erste Station in Freiburg-Hochdorf in den Räumlichkeiten der Firma Koch war. Nach einem nächsten Halt in Waldshut-Tiengen wird die Ausstellung vielleicht bald nach Freiburg zurückkehren. Sina Graziani-Leppert, selbst gelernte Schreinerin, spricht im Bericht darüber, wie sie mit ihren Bildern den Blick auf Frauen im Handwerk und auf das Handwerk allgemein verändern will.