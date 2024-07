Die Auswanderer - Gerd Fuchs

1892, Jahr der Cholera Epidemie. Eine zusammengewürfelte Gruppe Auswanderungswilliger trifft in Hamburg aufeinander. Da ist Uhrmacher Simon Kantor, der mit seiner Familie in letzter Minute einem Progrom in Russland entkommen ist. Der Hamburger Werftarbeitersohn Klaus Groth, der nach seiner Militärzeit nach Hamburg zurückkehrt oder Alma Laufer, eine Ordensschwester. Sie alle sehen in Amerika ihr gelobtes Land und treten auf dem Passagierdampfper Saxonia die Reise nach New York an. Autor Gerd Fuchs erzählt über ihre Schicksale.

Rezensentin Moni Hoffmann hat der Roman gefallen: