Auch die Basisgewerkschaft FAU Freiburg beteiligt sich am trditionellen Arbeiter:innenkampftag. Wir haben mit Daniel von der FAU Freiburg über Unterschiede zum DGB und auch den kürzlichen Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst gesprochen. Die Fau ruft am 1. Mai um 10.45 Uhr zum eigenen Abschnitt auf der Gewerkschafsdemo am Stühlinger Kirchplatz auf.