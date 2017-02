Die Ein-Mann-Partei Geert Wilders bestimmt den Wahlkampf

In den Niederlanden finden am 12. März Parlamentswahlen statt. Momentan liegt der Rechtspopulist Geert Wilder mit seiner Partij voor de Vrijheid, also Partei für die Freiheit oder kurz PVV vorn. Wilders gibt gern das blonde Schreckgespenst der EU, das die Niederlande am liebsten zu einem Nexit, also einem Austritt aus der EU führen will. Entsprechend kommt der Wahl in knapp 3 Wochen besondere Aufmerksamkeit in Europa zu.

Wir haben mit unserem Niederlande-Korrespondenten Tobias Müller darüber gesprochen, wofür Wilders‘ Partei steht und er zu solcher Popularität gelangen konnte.