(FRN) Am vergangenen Wochenende fand in Linz unter dem Titel "Verteidiger Europas" ein Kongress in Linz statt. Gemeinsam mit Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des europäischen Widerstands hat Radio Corax auf die Ereignisse zurückgeblickt. Eingangsfrage: Welche Gruppierungen zu dem Kongress mobilisiert hatten.