Die Flüchtlingsfrage ist kein Randproblem der Politik

Der Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der für Flüchtlinge zuständige Minister Thomas Strobl haben einen offenen Brief von der Bewegung Seebrücke und dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg bekommen. In dem Brief werden sie aufgefordert, in Baden-Württemberg grob gesprochen eine andere Flüchtlingspolitik zu machen und insbesondere auch zusätzliche Kontingente von Flüchtlingen etwa von den griechischen Inseln aufzunehmen, so wie das mit jesidischen Flüchtlingen im Jahr 2015 schon einmal geschehen ist. Radio Dreyeckland sprach mit Michaela von Seebrücke Freiburg.

Den offenen Brief findet ihr hier:2020-09-Offener-Brief-Sicherer-Hafen.pdf (fluechtlingsrat-bw.de)