"Die Flüchtlingspolitik wird bei der Landtagswahl durch keine Partei in den Vordergrund gestellt"

„Menschlichkeit wählen. Ein sicherer Hafen zum Kommen & Bleiben" so das Motto des Aktionstags vom Bündnis „Sicherer Hafen Baden-Württemberg", der am Samstag stattfindet. In Freiburg startet um 15 Uhr eine Protestkundgebung und Camp am Rathausplatz. Das Bündnis wird von 177 Organisationen unterstützt und fordert u.a. ein Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge von den Lagern an den europäischen Außengrenzen. Initiiert wurde das Bündnis von der Seebrücke und dem baden-württembergischen Flüchtlingsrat. Vor der Landtagswahl haben beide gemeinsam Wahlprüfsteine an die verschiedenen Parteien verschickt. Die Fragen drehten sich um Seenotrettung, Landesaufnahmeprogramme, Bleiberechtsregelungen, gesellschaftliche Teilhabe sowie Abschiebungen und Abschiebungshaft. Über die Positionierung der Parteien zu den Themen und die Forderung nach einem Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge haben wir mit Seán Mc Ginley vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat gesprochen.