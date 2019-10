Protest gegen Sammelabschiebungen in den Westbalkan und "sichere Herkunftsstaaten"

Am Samstag findet am Baden-Airpark in Rheinmünster Söllingen bei Baden-Baden eine Protestaktion gegen die Sammelabschiebungen in den Westbalkan statt. Der Flughafen ist eine der deutschen Abschiebedrehscheiben schlechthin. Auch in dieser Woche fanden wieder 2 Sammelabschiebungen vom Baden-Airpark statt. Nach Serbien und Mazedonien und heute in den Kosovo. Über die Proteste am „Flughafen der Unerwünschten“ und auch den Fall der Tahiri Schwestern, die über 20 Jahre in Deutschland lebten und aus Tuttlingen abgeschoben wurden, haben wir mit Sean Mc Ginley vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrate gesprochen.